«Челси» – «Кристал Пэлас». Мората выбил флажок из рук лайнсмена

Нападающий Альваро Мората резко отреагировал на решение линейного арбитра в матче против (2:1).

В одном из эпизодов игры лайнсмен принял решение показать удар от ворот, что вызвало резкое недовольство у Мораты.

Испанский форвард выбил флажок из рук арбитра. По итогам эпизода Морате не была показана карточка.

Morata, on a yellow (which was earned in idiotic fashion), knocks the linesman’s flag out of his hand. incredibly stupid move. lucky boy not to be off. pic.twitter.com/Bf9vT11iWQ