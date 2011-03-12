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    Антонио Конте: «Жиру сегодня не везло, но его отношение к делу было на уровне»

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов Кристал Пэлас Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги победного матча против «Кристал Пэлас» (2:1).

    «Мы создали много возможностей, чтобы забить много голов. Мы пропустили гол в концовке матча, но смогли удержать преимущество.

    Мы заслужили эту победу, хорошо выглядели, особенно в первом тайме. У «Пэлас» хорошая команда, они отчаянно борются за выживание.

    Жиру сегодня не везло. У него было две явных возможности забить, но один раз он попал в штангу, а во втором случае мяч выбил защитник гостей. Но его отношение к делу было на уровне, мы должны продолжать в том же духе.

    Нам необходимо как следует подготовиться к игре с «Барселоной». У них сильная команда, игра будет полностью отличаться от сегодняшней. У нас есть три дня, чтобы определиться с составом и планом на игру», – сказал Конте.

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