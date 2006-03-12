Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Сток Сити»

В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1), «Челси» выиграл у «Кристал Пэлас» (2:1), «Арсенал» переиграл «Уотфорд» (3:0), а «Манчестер Сити» встречается на выезде со «Сток Сити».

Чемпионат Англии

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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