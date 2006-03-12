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    Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Сток Сити»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1), «Челси» выиграл у «Кристал Пэлас» (2:1), «Арсенал» переиграл «Уотфорд» (3:0), а «Манчестер Сити» встречается на выезде со «Сток Сити».

    Чемпионат Англии

    30-й тур

    Сток Сити – Манчестер Сити
    Дата проведения
    12 марта, 23.00, «Бет365 Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Уотфорд 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    11 марта, 16.30, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Мустафи, 2:0 – 59 Обамеянг, 3:0 – 77 Мхитарян.
    АрсеналЧех, Мэйтленд-Найлз, Мустафи (Чемберс, 73), Холдинг, Колашинац, Эль-Ненни, Джака, Мхитарян (Уилшер, 78), Озил, Ивоби (Уэлбек, 66), Обамеянг.
    УотфордКарнезис, Янмат (Бритос, 80), Предль, Мариаппа, Холебас, Дукуре, Капу, Фемения (Хьюз, 62), Перейра (Окака Чука, 67), Ришарлисон, Дини.
    Предупреждения:
    Мустафи (55), Холебас (66), Джака (90).

     

    Борнмут – Тоттенхэм 1:4 (1:1, 0:3)
    Дата проведения
    11 марта, 19.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Станислас, 1:1 – 35 Алли, 1:2 – 62 Сон Хын Мин, 1:3 – 87 Сон Хын Мин, 1:4 – 90 Орье.
    БорнмутБегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс (Айб, 67), Смит, Кук, Гослинг, Станислас (Дефо, 76), Муссе (Кинг, 67), Уилсон.
    ТоттенхэмЛьорис, Орье, Санчес, Вертонген, Роуз (Триппьер, 81), Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сиссоко, 86), Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 34).
    Предупреждения:
    Роуз (18), Гослинг (61).

     

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 15.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Рэшфорд, 2:0 – 24 Рэшфорд, 2:1 – 66, автогол Байи.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Мактомини, Матич, Мата (Лингард, 89), Санчес (Дармиан, 90), Рэшфорд (Феллайни, 70), Лукаку.
    ЛиверпульКариус, Александер-Арнолд (Вейналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Джан, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
    Предупреждения:
    Рэшфорд (27), Окслейд-Чемберлен (35), Валенсия (89).

     

    Вест Бромвич – Лестер 1:4 (1:1, 0:3)
    Дата проведения
    10 марта, 18.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Рондон, 1:1 – 21 Варди, 1:2 – 62 Марез, 1:3 – 76 Ихеаначо, 1:4 – 90 Иборра.
    Вест БромвичФостер, Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс, Крыховяк (Филд, 59), Ливермор, Брант, Берк (Робсон-Кану, 83), Рондон, Филлипс (Родригес, 70).
    ЛестерШмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Иборра, Ндиди, Марез (Диабате, 88), Окадзаки (Ихеаначо, 60), Грэй (Олбрайтон, 67), Варди.
    Предупреждения:
    Варди (41), Симпсон (53), Ндиди (73), Ливермор (80).

     

    Ньюкасл – Саутгемптон 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Кенеди, 2:0 – 29 Кенеди, 3:0 – 57 Ритчи.
    НьюкаслДубравка, Йедлин, Ласселс, Лежен, Дамметт, Ритчи, Шелви (Мерино, 83), Диаме, Кенеди (Атсу, 78), Перес, Гэйл (Хоселу, 69).
    СаутгемптонМаккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Хейбьерг, Лемина (Симс, 46), Уорд-Проуз, Тадич (Лонг, 46), Редмонд, Каррильо (Габбьядини, 66).
    Предупреждения:
    Худт (48), Стивенс (69).

     

    Хаддерсфилд – Суонси 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 18.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    ХаддерсфилдЛессль, Хадерджонай, Йоргенсен, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй (Уильямс, 69), Инс, Притчард (Кванер, 65), ван Ла Парра (Депуатр, 78), Мунье.
    СуонсиФабианьски, ван дер Хорн, Фернандес, Моусон, Нотон, Кинг, Ки Сон Ен (Кэрролл, 89), Клукас, Ольссон, Айю, Айю (Абрахам, 73).
    Предупреждения:
    Моусон (19), Ольссон (50), Айю (63), Хадерджонай (70), Кванер (90).
    Удаление:
    Айю (11).

     

    Эвертон – Брайтон 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 марта, 18.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 60, автогол Бонг, 2:0 – 76 Тосун.
    ЭвертонПикфорд, Коулмэн, Джагелка, Кин, Бейнс, Руни, Дэвис (Классен, 84), Сигурдссон, Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 73), Тосун, Болази (Холгейт, 78).
    БрайтонРайан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг (Зуттнер, 82), Кнокерт, Кайяль (Локадия, 69), Проппер, Искьердо, Гросс, Мюррей (Ульоа, 77).
    Предупреждение:
    Скелотто (55).
    Удаление:
    Кнокерт (80).

     

    Вест Хэм – Бернли 0:3 (0:0, 0:3)
    Дата проведения
    10 марта, 18.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 66 Барнс, 0:2 – 70 Вуд, 0:3 – 81 Вуд.
    Вест ХэмХарт, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Антонио, Жоау Мариу (Эрнандес, 71), Лансини, Арнаутович.
    БернлиПоуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Хендрик (Вуд, 61), Барнс (Воукс, 89).
    Предупреждения:
    Крессуэлл (40), Лансини (54), Вествуд (57), Леннон (76).

     

    Челси – Кристал Пэлас 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Виллиан, 2:0 – 32, автогол Келли, 2:1 – 90 ван Анхолт.
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Фабрегас (Педро, 88), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Бакайоко, 88), Жиру (Мората, 72).
    Кристал ПэласХеннесси, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд (Ли Чун Юн, 81), Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 75), Серлот, Бентеке (Заа, 46).
    Предупреждения:
    ван Анхолт (59), Томкинс (86), Мората (86).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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