Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Сток Сити»

В 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1), «Челси» выиграл у «Кристал Пэлас» (2:1), «Арсенал» переиграл «Уотфорд» (3:0), а «Манчестер Сити» встречается на выезде со «Сток Сити».
Чемпионат Англии
30-й тур
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Бет365 Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 марта, 16.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Чех, Мэйтленд-Найлз, Мустафи (Чемберс, 73), Холдинг, Колашинац, Эль-Ненни, Джака, Мхитарян (Уилшер, 78), Озил, Ивоби (Уэлбек, 66), Обамеянг.
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Уотфорд –
Карнезис, Янмат (Бритос, 80), Предль, Мариаппа, Холебас, Дукуре, Капу, Фемения (Хьюз, 62), Перейра (Окака Чука, 67), Ришарлисон, Дини.
- Дата проведения
- 11 марта, 19.00, «Дин Корт»
- Голы:
- 1:0 – 7 Станислас, 1:1 – 35 Алли, 1:2 – 62 Сон Хын Мин, 1:3 – 87 Сон Хын Мин, 1:4 – 90 Орье.
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Борнмут –
Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс (Айб, 67), Смит, Кук, Гослинг, Станислас (Дефо, 76), Муссе (Кинг, 67), Уилсон.
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Роуз (Триппьер, 81), Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сиссоко, 86), Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 34).
- Дата проведения
- 10 марта, 15.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Мактомини, Матич, Мата (Лингард, 89), Санчес (Дармиан, 90), Рэшфорд (Феллайни, 70), Лукаку.
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Ливерпуль –
Кариус, Александер-Арнолд (Вейналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Джан, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
- Предупреждения:
- Рэшфорд (27), Окслейд-Чемберлен (35), Валенсия (89).
- Дата проведения
- 10 марта, 18.00, «Хоторнс»
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Вест Бромвич –
Фостер, Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс, Крыховяк (Филд, 59), Ливермор, Брант, Берк (Робсон-Кану, 83), Рондон, Филлипс (Родригес, 70).
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Лестер –
Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Иборра, Ндиди, Марез (Диабате, 88), Окадзаки (Ихеаначо, 60), Грэй (Олбрайтон, 67), Варди.
- Дата проведения
- 10 марта, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Йедлин, Ласселс, Лежен, Дамметт, Ритчи, Шелви (Мерино, 83), Диаме, Кенеди (Атсу, 78), Перес, Гэйл (Хоселу, 69).
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Саутгемптон –
Маккарти, Соареш, Стивенс, Худт, Бертран, Хейбьерг, Лемина (Симс, 46), Уорд-Проуз, Тадич (Лонг, 46), Редмонд, Каррильо (Габбьядини, 66).
- Дата проведения
- 10 марта, 18.00, «Джон Смитс»
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Хаддерсфилд –
Лессль, Хадерджонай, Йоргенсен, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй (Уильямс, 69), Инс, Притчард (Кванер, 65), ван Ла Парра (Депуатр, 78), Мунье.
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Суонси –
Фабианьски, ван дер Хорн, Фернандес, Моусон, Нотон, Кинг, Ки Сон Ен (Кэрролл, 89), Клукас, Ольссон, Айю, Айю (Абрахам, 73).
- Предупреждения:
- Моусон (19), Ольссон (50), Айю (63), Хадерджонай (70), Кванер (90).
- Удаление:
- Айю (11).
- Дата проведения
- 10 марта, 18.00, «Гудисон Парк»
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Джагелка, Кин, Бейнс, Руни, Дэвис (Классен, 84), Сигурдссон, Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 73), Тосун, Болази (Холгейт, 78).
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Брайтон –
Райан, Скелотто, Даффи, Данк, Бонг (Зуттнер, 82), Кнокерт, Кайяль (Локадия, 69), Проппер, Искьердо, Гросс, Мюррей (Ульоа, 77).
- Предупреждение:
- Скелотто (55).
- Удаление:
- Кнокерт (80).
- Дата проведения
- 10 марта, 18.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Харт, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Антонио, Жоау Мариу (Эрнандес, 71), Лансини, Арнаутович.
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Бернли –
Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Хендрик (Вуд, 61), Барнс (Воукс, 89).
- Дата проведения
- 10 марта, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 25 Виллиан, 2:0 – 32, автогол Келли, 2:1 – 90 ван Анхолт.
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Фабрегас (Педро, 88), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Бакайоко, 88), Жиру (Мората, 72).
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд (Ли Чун Юн, 81), Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 75), Серлот, Бентеке (Заа, 46).
- Предупреждения:
- ван Анхолт (59), Томкинс (86), Мората (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.