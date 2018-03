АПЛ признала тренера «Брайтона» Хьютона лучшим в феврале

Английская премьер-лига назвала лучшего тренера февраля.

Им стал Крис Хьютон, работающий с «Брайтоном».

В феврале «чайки» дома победили «Вест Хэм» (3:1) и «Суонси» (4:1), а в гостях сыграли вничью со «Сток Сити» (1:1). «Брайтон» поднялся на 10-е место.

В начале марта команда Хьютона обыграла «Арсенал» (2:1).

