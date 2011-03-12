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    Ахмед Айдамиров: «Решение КДК по Родолфо? А у нас разве когда-то отменяли красную карточку?»

    Теги Родолфо премьер-лига Россия дисквалификации Ахмат Арсенал Тула Ахмед Айдамиров

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что клуб удовлетворен решение КДК РФС не наказывать дополнительный дисквалификацией защитника Родолфо после удаления в матче 21-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).

    – А у нас разве были прецеденты, когда отменяли красную карточку? – сказал Айдамиров.

    – То есть вы не рассчитывали, что КДК отменит наказание Родолфо?

    – У нас была возможность написать просьбу об отмене, мы ею воспользовались.

    – Тем не менее, довольны, что дисциплинарный орган не стал дополнительно наказывать бразильца?

    – Конечно.

    Напомним, в воскресенье «Арсенал» на домашнем стадионе победил «Ахмат» (1:0) благодаря голу на последней минуте. После забитого мяча на поле завязалась потасовка между футболистами команд, по ее итогам прямую красную карточку получил Родолфо.

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