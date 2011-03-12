Ахмед Айдамиров: «Решение КДК по Родолфо? А у нас разве когда-то отменяли красную карточку?»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что клуб удовлетворен решение КДК РФС не наказывать дополнительный дисквалификацией защитника Родолфо после удаления в матче 21-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).

– А у нас разве были прецеденты, когда отменяли красную карточку? – сказал Айдамиров.

– То есть вы не рассчитывали, что КДК отменит наказание Родолфо?

– У нас была возможность написать просьбу об отмене, мы ею воспользовались.

– Тем не менее, довольны, что дисциплинарный орган не стал дополнительно наказывать бразильца?

– Конечно.

Напомним, в воскресенье «Арсенал» на домашнем стадионе победил «Ахмат» (1:0) благодаря голу на последней минуте. После забитого мяча на поле завязалась потасовка между футболистами команд, по ее итогам прямую красную карточку получил Родолфо.