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    Писарро 20 лет подряд забивает в бундеслиге

    Теги Бавария Вердер Клаудио Писарро бундеслига Германия Кельн

    Нападающий «Кельна» Клаудио Писарро отличился в матче бундеслиги со «Штутгартом» (2:3).

    Для 39-летнего перуанца этот гол стал первым в сезоне. Таким образом, Писарро забивал минимум один гол каждый год в течение последних 20 лет в чемпионатах Германии.

    Писарро выступал за «Вердер», «Баварию» и «Кельн». Он лучший бомбардир в истории бундеслиги среди легионеров.

    Статистику футболиста можно изучить здесь.

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