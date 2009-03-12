Писарро 20 лет подряд забивает в бундеслиге

Нападающий «Кельна» Клаудио Писарро отличился в матче бундеслиги со «Штутгартом» (2:3).
Для 39-летнего перуанца этот гол стал первым в сезоне. Таким образом, Писарро забивал минимум один гол каждый год в течение последних 20 лет в чемпионатах Германии.
Писарро выступал за «Вердер», «Баварию» и «Кельн». Он лучший бомбардир в истории бундеслиги среди легионеров.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Red, White or Green – @pizarrinha— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 6 марта 2018 г.
scores goals wherever he goes! 🍕 🔴⚪💚 pic.twitter.com/Ibb1eGhfIz
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