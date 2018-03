Писарро 20 лет подряд забивает в бундеслиге

Нападающий «Кельна» Клаудио Писарро отличился в матче бундеслиги со (2:3).

Для 39-летнего перуанца этот гол стал первым в сезоне. Таким образом, Писарро забивал минимум один гол каждый год в течение последних 20 лет в чемпионатах .

Писарро выступал за «Вердер», «Баварию» и «Кельн». Он лучший бомбардир в истории бундеслиги среди легионеров.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

