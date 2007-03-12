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    Антонио Конте: Если бы мы уступили с разницей в три-четыре мяча, это испортило бы настроение игрокам

    Теги Челси Манчестер Сити Антонио Конте

    Наставник «Челси» Антонио Конте объяснил трусливую тактику на матч с «Манчестер Сити» желанием избежать разгрома.

    «Когда ты проигрываешь с разницей в один мяч, шанс забить может предоставиться всегда. Когда ты оголяешь пространство против «Сити», есть риск, что дело закончится разгромом».

    «Мы играли против команды, которая опережает нас на 25 очков, поэтому должны были играть головой. Если бы мы уступили с разницей в три-четыре мяча, это испортило бы настроение игрокам».

    «Мы попытались сдержать их и хорошо защищались в первом тайме, но, к сожалению, пропустили уже спустя 20 секунд после перерыва. Затем нам было уже сложно вернуться в игру», — сообщил Конте Sky Sports.

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