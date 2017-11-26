BBC ошибочно сообщил, что ЦСКА принял участие в акции поддержки ЛГБТ-движения
Британский телеканал BBC ошибочно сообщил, что ЦСКА принял участие в акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-движения.
Канал опубликовал в твиттере фото, на котором якобы изображен перформанс в поддержку ЛГБТ. На фотографии виден стадион ЦСКА и ленты в радужных цветах акции Rainbow Laces.
Коллаж был сделан на основе фотографии с матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит» (0:0).
⚡️ “This is why your timeline is filled with rainbows this weekend 🌈”#RainbowLaceshttps://t.co/IT1DeThSJw— BBC Sport (@BBCSport) 25 ноября 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.