Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    BBC ошибочно сообщил, что ЦСКА принял участие в акции поддержки ЛГБТ-движения

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия телевидение болельщики фото стадион ЦСКА ЛГБТ

    Британский телеканал BBC ошибочно сообщил, что ЦСКА принял участие в акции Rainbow Laces в поддержку ЛГБТ-движения.

    Канал опубликовал в твиттере фото, на котором якобы изображен перформанс в поддержку ЛГБТ. На фотографии виден стадион ЦСКА и ленты в радужных цветах акции Rainbow Laces.

    Коллаж был сделан на основе фотографии с матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит» (0:0).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться