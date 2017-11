Болельщики «Халла» активно используют хэштег #СлуцкийВон

Болельщики недовольны положением команды и требуют отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

Фанаты в соцсетях активно используют хэштег #SlutskyОut (#СлуцкийВон), призывая специалиста подать в отставку.

«Халл» под руководством 46-летнего Слуцкого опустился на 20-е место в чемпионшипе после поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:4).

Это худшая позиция клуба за 7 лет. В предыдущий раз «Халл» опускался так низко в ноябре 2010 года.

Team spirt is fucked because they lose games...because they cant play the system, which is his job to sort out. #allamout #slutskyout

Had lot of faith in him, Allams arnt to blame for every loss,Slutsky just isn’t getting the results we need. Time to go. #slutskyout #HCAFC