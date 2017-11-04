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    Болельщики «Халла» активно используют хэштег #СлуцкийВон

    Теги Леонид Слуцкий возможные трансферы болельщики Халл Д2 Англия интернет

    Болельщики «Халла» недовольны положением команды и требуют отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

    Фанаты в соцсетях активно используют хэштег #SlutskyОut (#СлуцкийВон), призывая специалиста подать в отставку.

    «Халл» под руководством 46-летнего Слуцкого опустился на 20-е место в чемпионшипе после поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:4).

    Это худшая позиция клуба за 7 лет. В предыдущий раз «Халл» опускался так низко в ноябре 2010 года.

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