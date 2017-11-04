«Халл» Слуцкого проиграл 3 матча подряд, пропустив в них 10 голов
«Халл», который тренирует Леонид Слуцкий, разгромно уступил «Шеффилд Юнайтед» (1:4).
«Халл» открыл счет в матче, однако во втором тайме позволил оформить покер 32-летнему форварду Леону Кларку, который до этого забил 4 гола в 13 матчах.
«Шеффилд Юнайтед» – новичок чемпионшипа. В прошлом году команда выиграла лигу 1.
«Тигры» проиграли третий матч подряд, пропустив 10 голов и забив 5. В 15 матчах чемпионшипа «Халл» пропустил 30 голов – это худший результат в лиге, который команда Слуцкого делит с занимающим последнее место «Сандерлендом».
По итогам тура «Халл» опустился на 20-е место.
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