Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Халл» Слуцкого проиграл 3 матча подряд, пропустив в них 10 голов

    Теги Леонид Слуцкий Шеффилд Юнайтед Халл Д2 Англия Леон Кларк

    «Халл», который тренирует Леонид Слуцкий, разгромно уступил «Шеффилд Юнайтед» (1:4).

    «Халл» открыл счет в матче, однако во втором тайме позволил оформить покер 32-летнему форварду Леону Кларку, который до этого забил 4 гола в 13 матчах.

    «Шеффилд Юнайтед» – новичок чемпионшипа. В прошлом году команда выиграла лигу 1.

    «Тигры» проиграли третий матч подряд, пропустив 10 голов и забив 5. В 15 матчах чемпионшипа «Халл» пропустил 30 голов – это худший результат в лиге, который команда Слуцкого делит с занимающим последнее место «Сандерлендом».

    По итогам тура «Халл» опустился на 20-е место.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться