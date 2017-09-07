Капитанская повязка «МЮ» будет в цветах радужного флага в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом

выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества.

Капитанская повязка манкунианцев будет в цветах радужного флага в знак солидарности.

Ранее с поддержкой геев выступил хавбек «МЮ» Поль Погба.

Поль Погба: «Вы должны уважать футболистов-геев»