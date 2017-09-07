Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Капитанская повязка «МЮ» будет в цветах радужного флага в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия фото

    «Манчестер Юнайтед» выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества.

    Капитанская повязка манкунианцев будет в цветах радужного флага в знак солидарности.

    Ранее с поддержкой геев выступил хавбек «МЮ» Поль Погба.

    Поль Погба: «Вы должны уважать футболистов-геев»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться