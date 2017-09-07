Капитанская повязка «МЮ» будет в цветах радужного флага в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом
«Манчестер Юнайтед» выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества.
Капитанская повязка манкунианцев будет в цветах радужного флага в знак солидарности.
Ранее с поддержкой геев выступил хавбек «МЮ» Поль Погба.
Поль Погба: «Вы должны уважать футболистов-геев»
We’re proud to support @stonewalluk’s #ComeOutForLGBT campaign in the fight for equality: https://t.co/3Oz1AGcPJz #allredallequal pic.twitter.com/KNuQ3oN9P5— Manchester United (@ManUtd) 7 сентября 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.