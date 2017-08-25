Поль Погба: «Вы должны уважать футболистов-геев»

Полузащитник Поль Погба рассказал об отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также высказался о проблеме расизма в преддверии в России.

«Это то, чего я никогда не видел в футболе, но почему бы и нет? Это человек. То, что он делает в своей личной жизни, не имеет никакого отношения к нему как к игроку.

Вы просто должны его уважать.Точно так же, как он уважает вас. Все дело в уважении. Речь о равенстве во всем мире. Мы все равны, когда играем в футбол.

Мы можем играть с китайцами, африканскими парнями, французами, американцами, но мы все равны, когда делаем то, что любим, и это сообщение, которое мы хотим донести до каждого.

– это большое событие, и все мы играем, чтобы победить. Уважение на поле и вне поля было всегда, и мы надеемся, что ничего не произойдет.

Надеюсь, ничего не случится, но мы можем, помочь друг другу и поговорить о расизме и равенстве на поле. Мы ничего не можем с этим поделать, но надо донести это до всех, чтобы избежать этих вещей», – сказал Погба.