Асамоа Гьян и еще более 40 игроков оштрафованы Футбольной ассоциацией ОАЭ за «аморальные прически»

Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафовала нападающего «Аль-Ахли» .

Ганского форварда и еще более 40 игроков наказали за «аморальные прически».

В прошлом году Футбольная ассоциация ОАЭ ввела запрет на прическу, в которой выбрита часть головы, так как это противоречит некоторым учениям ислама.

Asamoah Gyan is among 40 players facing sanction by the United Arab Emirates FA for «unethical hair» – https://t.co/wPC7ynEO4D pic.twitter.com/OEwrcRK8vx