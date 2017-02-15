Асамоа Гьян и еще более 40 игроков оштрафованы Футбольной ассоциацией ОАЭ за «аморальные прически»
Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафовала нападающего «Аль-Ахли» Асамоа Гьяна.
Ганского форварда и еще более 40 игроков наказали за «аморальные прически».
В прошлом году Футбольная ассоциация ОАЭ ввела запрет на прическу, в которой выбрита часть головы, так как это противоречит некоторым учениям ислама.
Asamoah Gyan is among 40 players facing sanction by the United Arab Emirates FA for «unethical hair» – https://t.co/wPC7ynEO4D pic.twitter.com/OEwrcRK8vx— Squawka News (@SquawkaNews) 15 февраля 2017 г.
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