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    Асамоа Гьян и еще более 40 игроков оштрафованы Футбольной ассоциацией ОАЭ за «аморальные прически»

    Теги Асамоа Гьян фото высшая лига ОАЭ Аль-Ахли Дубай

    Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафовала нападающего «Аль-Ахли» Асамоа Гьяна.

    Ганского форварда и еще более 40 игроков наказали за «аморальные прически».

    В прошлом году Футбольная ассоциация ОАЭ ввела запрет на прическу, в которой выбрита часть головы, так как это противоречит некоторым учениям ислама.

     

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