Асамоа Гьян и еще более 40 игроков оштрафованы Футбольной ассоциацией ОАЭ за «аморальные прически»

Футбольная ассоциация ОАЭ оштрафовала нападающего «Аль-Ахли» .

Ганского форварда и еще более 40 игроков наказали за «аморальные прически».

В прошлом году Футбольная ассоциация ОАЭ ввела запрет на прическу, в которой выбрита часть головы, так как это противоречит некоторым учениям ислама.