Ирина Роднина: «Журналисты неправильно понимают, какая в спорте информационная повестка. Ни в одной стране мира столько не пишут, кто из спортсменов поменял гражданство»

Роднина упрекнула журналистов в непонимании информационной повестки в спорте.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что журналисты в спорте неправильно понимают информационную повестку.

В частности, Роднина прокомментировала новость о том, что призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов решил перейти в сборную Болгарии.

«Это первый борец, что ли, уехал? Ничего в этом необычного. Он сменил гражданство, теперь будет выступать за Болгарию, причин для этого может быть много. Может, женился. Может, больше денег предложили. Может, он хочет быть в Евросоюзе.

В таких видах спорта, как фигурное катание, борьба, смена гражданства и отъезд спортсменов в другие страны – это давно привычное дело. Но вы же пишете только о спорте. А вы знаете, сколько из России уехало айтишников, специалистов других профессий? Нигде не пишут же, что айтишник поменял «айтишное гражданство». Этот процесс, миграция, идет всегда, остановить это невозможно. Нет смысла заострять внимание на том, что российский спортсмен сменил гражданство. Вам писать больше не о чем?

Журналисты, которые работают в спорте, неправильно понимают, какая есть в спорте информационная повестка. Не своим делом занимаются. Спорт же другим интересен – результатами, достижениями, характером спортсменов, тенденциями в спорте, новаторскими работами. В спорте много всего другого интересного, кроме смены гражданства и скандалов. Ни в одной стране мира столько не пишут, кто из спортсменов поменял, а кто не поменял гражданство», – сказала Роднина.

Призер чемпионата мира Шамиль Мамедов перейдет в Болгарию. Он был единственным российским борцом в заявке на Олимпиаду-2024, но не смог там выступить