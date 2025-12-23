  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Журналисты неправильно понимают, какая в спорте информационная повестка. Ни в одной стране мира столько не пишут, кто из спортсменов поменял гражданство»
19

Ирина Роднина: «Журналисты неправильно понимают, какая в спорте информационная повестка. Ни в одной стране мира столько не пишут, кто из спортсменов поменял гражданство»

Роднина упрекнула журналистов в непонимании информационной повестки в спорте.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что журналисты в спорте неправильно понимают информационную повестку.

В частности, Роднина прокомментировала новость о том, что призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов решил перейти в сборную Болгарии.

«Это первый борец, что ли, уехал? Ничего в этом необычного. Он сменил гражданство, теперь будет выступать за Болгарию, причин для этого может быть много. Может, женился. Может, больше денег предложили. Может, он хочет быть в Евросоюзе.

В таких видах спорта, как фигурное катание, борьба, смена гражданства и отъезд спортсменов в другие страны – это давно привычное дело. Но вы же пишете только о спорте. А вы знаете, сколько из России уехало айтишников, специалистов других профессий? Нигде не пишут же, что айтишник поменял «айтишное гражданство». Этот процесс, миграция, идет всегда, остановить это невозможно. Нет смысла заострять внимание на том, что российский спортсмен сменил гражданство. Вам писать больше не о чем?

Журналисты, которые работают в спорте, неправильно понимают, какая есть в спорте информационная повестка. Не своим делом занимаются. Спорт же другим интересен – результатами, достижениями, характером спортсменов, тенденциями в спорте, новаторскими работами. В спорте много всего другого интересного, кроме смены гражданства и скандалов. Ни в одной стране мира столько не пишут, кто из спортсменов поменял, а кто не поменял гражданство», – сказала Роднина.

Призер чемпионата мира Шамиль Мамедов перейдет в Болгарию. Он был единственным российским борцом в заявке на Олимпиаду-2024, но не смог там выступить

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
натурализация
Шамиль Мамедов
logoИрина Роднина
вольная борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Пиво на стадионах РПЛ: почему могут снять 20-летний запрет?
сегодня, 13:15
ISU: «Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала нейтральных спортсменов, они не могут быть рассмотрены для участия в Играх»
сегодня, 12:35
Царукян проведет схватку по вольной борьбе с Лэнсом Палмером 11 января в Майами. Это будет третье официальное выступление Армана за месяц
сегодня, 07:18
Главные новости
Татьяна Тарасова: «У меня нет желания ехать на Олимпиаду. Посмотреть я могу по телевизору»
сегодня, 14:14
Аделия Петросян: «Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше»
сегодня, 13:32
Мария Захарова: «Трусова нравится за невероятные прыжки, Валиева – за катание и натянутость. Мне бы хотелось с ними посоревноваться»
сегодня, 13:19
Захарова о травме: «Врачи сказали: «Не даем тебе шанс, что у тебя вообще будет нога»
сегодня, 13:09
Мария Захарова: «Не скажу, что мама строга ко мне на тренировках. Я могу ей ответить, останавливаю ее, чтобы не перегибала палку»
сегодня, 13:06
ISU: «Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала нейтральных спортсменов, они не могут быть рассмотрены для участия в Играх»
сегодня, 12:35
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Планируем завершить строительство к 30 августа следующего года»
сегодня, 11:52
Дина Хуснутдинова: «Без четверных прыжков в современном женском одиночном катании никуда»
сегодня, 11:43
Мотивировочная часть решения о дисквалификации Камилы Валиевой пропала с сайта CAS
сегодня, 10:15
Антон Сихарулидзе: «Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника. Место и дата пока не определены»
сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
5 минут назад
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13