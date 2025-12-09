Ветлугин о выступлениях под гимн Российской империи: «Его уже можно считать историческим, а гимн СССР может более остро восприняться обществом»

Фигурист Ветлугин ответил на предложение выступать под гимн СССР.

Фигурист Матвей Ветлугин высказался о своих выступлениях под гимн Российской империи в произвольной программе.

В конце ноября Ветлугин выиграл финал Кубка Санкт-Петербурга.

– Какая цель на сезон в фигурном катании?

– Цели-то уже не были выполнены, которые хотелось бы. Но буду стараться дальше, выкарабкиваться из этого и демонстрировать, что я не спекся и могу кататься на высоком уровне, быть конкурентоспособным.

– Чем занимаешься в свободное время?

– Отдыхать стараюсь больше. Ну, личная жизнь в основном все занимает. Но могу и дома лежать – тоже личная жизнь. В свободное время, которого не так много, пытаюсь достичь абсолютного расслабления. Это очень важно после тяжелого рабочего дня.

– Кататься под гимн Российской империи – это довольно ответственно. Кто вообще выбирал музыку?

– Хореограф Сергей Камолов предложил, я сиюминутно согласился на это. Да, ответственно. Ну, сегодня, в финале Кубка Петербурга, могу сказать, что получилось, наверное.

– Почему согласился?

– Часто я использую фразу, за которую меня не все могут поддержать: такого же никто не делал – значит, это нужно сделать. У меня простой принцип. Мне говорят «это не принято», я отвечаю: «Кем не принято? Кто сказал, что так должно быть? Я могу сделать по-другому».

Не знаю, либо это подростковый максимализм, желание отличиться, тщеславие, но я думаю, правда просто привык не размышлять, ставя себе какие-то ограничения в виде принятых норм.

– Может, в следующем году тогда под гимн Советского Союза?

– Я думаю, что пока очень много тех поколений, для которых это является святой мелодией, поэтому пока не будем это трогать, так как все-таки гимн Российской империи уже можно считать историческим, а гимн СССР более остро может восприняться обществом, – сказал Ветлугин.