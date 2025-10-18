Сумийоши четвертый год подряд стала 3-й на Гран-при Франции: «Я хотела оказаться повыше, но это разочарование скорее с позитивом»
Рион Сумийоши четвертый год подряд заняла 3-е место на Гран-при Франции.
Японская фигуристка взяла бронзу на турнире в Анже (216,06 балла), исполнив квад-тулуп. Она уступила своим соотечественницам – Ами Накаи (227,08) и Каори Сакамото (224,23).
«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением, хоть и допустила небольшую ошибку. В кисс-энд-край меня охватили эмоции, потому что я не ожидала столь хороших оценок.
Я хотела оказаться повыше, но это разочарование скорее с позитивом. Хоть я и продолжаю занимать 3-и места на этом соревновании, мои результаты с каждым годом растут», – сказала Сумийоши, которая уже становилась бронзовым призером Гран-при Франции в 2022, 2023 и 2024 годах.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
