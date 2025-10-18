Стеллато-Дудек о сальто в программе: «Я самая старая в сегодняшней фигурке, партнер тоже немолод. Хотелось бы запомниться чем-то еще»

Деанна Стеллато-Дудек объяснила, почему решилась на сальто в короткой программе.

Стеллато-Дудек выступает в паре с Максимом Дешамом. Фигуристка сделала сальто назад в короткой программе на Гран-при Франции.

«Я ношусь с этой идеей больше года, но весь прошлый сезон Максим отказывался. Он был не согласен даже попробовать и называл меня сумасшедшей. Он боялся, что я травмируюсь. На носу был олимпийский сезон, я понимаю, почему он переживал.

Но я упрашивала довериться мне. Сначала придумала, что буду делать сальто с его плеч, но Максим прав – это слишком рискованно.

Потом прикинула, что могу оттолкнуться от его спины. Но тут он запротестовал: мол, я ж порежу его лезвиями. Я придумала, что мы вставим ему под костюм специальные подкладки. Странно, но Макса это тоже не вдохновило, ха-ха.

Я пообещала Максиму, что если у меня не получится сальто на первой же тренировке, я откажусь от этой идеи. Ха, он забыл, что я в детстве 10 лет занималась гимнастикой параллельно с фигурным катанием, сальто для меня не новый элемент. Да, я не делала его лет 30, но это как с велосипедом – разучиться невозможно.

Я нашла видео, где папа с сыном пробуют такой вариант сальто в гостиной. Это не выглядело опасным, поэтому я предложила Максиму попробовать.

Парни молодцы, но я хотела доказать, что женщины тоже могут делать сальто. Может, кто-то из девочек вдохновится моим примером и это станет популярным.

Мы с Максимом смеемся, что уже вошли в историю из-за нашего возраста. Я самая старая в сегодняшней фигурке (42 года), он тоже немолод (33 года). Но хотелось бы запомниться чем-то еще. Сальто никогда не делали в парах или танцах на льду, так что мы хотим стать первыми, кто исполнит это на Олимпиаде», – рассказала Стеллато-Дудек в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Майей Багрянцевой.

Сальто назад – теперь и в парном катании. В 42 года! 👏