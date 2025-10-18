Диана Дэвис: «Даже к лучшему, что нам пришлось поменять часть музыки – мы смогли отвлечься и не так сильно нервничать перед Гран-при»

Дэвис и Смолкин прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на Гран-при.

Грузинский дуэт получил за прокат 77,80 балла и занимает 4-е место. Слова фигуристов передает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Смолкин: Для нас это третий турнир подряд, должен признаться, нам это нелегко далось. Я еще умудрился приболеть прямо накануне старта здесь, так что к концу проката мы немного устали. Но это хороший опыт.

Дэвис: Мне, наоборот, понравилось так выступать. Соревнования нас мотивируют, заряжают энергией, это шанс оказаться на льду с очень разными парами. Плюс это фидбэк от судей, что тоже очень важно.

Мы были вынуждены поменять часть музыки в ритм-танце два дня назад, надеюсь, сейчас постановка больше подходит под правила «high energy», высокой энергии эпохи 90-х. Может, даже к лучшему, что нам пришлось этим заняться – мы смогли отвлечься и не так сильно нервничать перед нашим первым этапом Гран-при.

Смолкин: На этом этапе очень серьезный состав участников, и тем более это первый этап для Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье-Бодри . Если честно, я никогда даже не думал, что мне выпадет честь не просто тренироваться на одном льду с ним, но и выступать на одних соревнованиях.

Я успел перед нашим прокатом в раздевалке посмотреть его прокат, для меня это важно. Я всегда черпаю что-то для себя, учусь у него очень разным вещам, он для меня огромный авторитет и мотиватор – и как фигурист, и как партнер.

