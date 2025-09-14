Ксения Синицына: «После лета и отдыха набирать форму всегда не так‑то легко, но мы справились. Сейчас нарабатываем уверенность»

Фигуристка Ксения Синицына высказалась о сложностях подготовки к сезону.

Сегодня Синицына стала второй на соревнованиях Мемориал Ирины Рабер в Москве, набрав 193,91 балла. Победила Елизавета Куликова (196,36).

«Я бы не сказала, что это старт сезона – это тренировочные прокаты. Я сказала тренеру: давайте по максимуму заявляться на все соревнования, чтобы к прокатам я подходила более спокойно, чтобы у меня не было никаких стрессов, волнения, что у меня что‑то не получится.

Это старты для придания уверенности в себе. На тренировке может быть все хорошо, спокойно, получается, а выхожу на старт и начинается какой‑то мандраж, выскакивает тревожность и случаются какие‑то нелепые, досадные ошибки, о которых я потом долго думаю и анализирую. В общем, это сейчас пока у меня больше подготовительный период.

В подготовке к сезону все было хорошо. Конечно, трудности есть всегда. Эта подготовка, конечно, давалась очень тяжело. Потому что после лета и отдыха всегда набирать форму не так‑то легко. Но мы с этим справились. Вошли в хороший физический тонус и объем на тренировках. Исполняю очень много прыжков, чтобы показывать их на стартах в уверенном и достаточном виде. Поэтому лето прошло хорошо, все в тренировках, и сейчас нарабатываем уверенность.

Настрой, как всегда, боевой, оптимистичный. Хочется показать всю проделанную работу. И, конечно же, чтобы зрители уходили только с позитивными эмоциями, хорошим настроением и заряженными жить эту жизнь», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2023/24.