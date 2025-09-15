Ксения Синицына: «Не очень верю психологам. Больше сама на себя надеюсь»

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, что не очень верит психологам.

– Вы говорите, что на соревнованиях очень переживаете, это и в прошлом сезоне было. Не думали о том, чтобы поработать с психологом? Или самостоятельно это разбираете?

– Я больше сама на себя надеюсь. Сейчас можно много читать, очень много умных книжек написано. И тут же дело не в психологе, а во мне и моей голове, как я должна через это перешагивать, справляться с этим. Поэтому тут не знаю, я не очень верю психологам просто, – сказала Синицына.