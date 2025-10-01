Ромэн Агенауэр: «У Кихиры и Нишиямы есть все данные, чтобы стать хорошей танцевальной парой. Они серьезно настроены»
Тренер Ромэн Агенауэр рассказал о планах Рики Кихиры в танцах.
«Рика связалась с нами и приехала на просмотр в Монреаль из Торонто.
Они с Шинго (Нишиямой) сразу подошли друг другу – у них хорошие пропорции. Рика – прекрасная фигуристка, она очень хорошо двигается – например, у нее сразу получились твизлы, причем абсолютно синхронно с партнером.
Понятно, что придется многому научиться: те же поддержки – это совсем новый для нее навык. Но у них есть все данные, чтобы стать хорошей танцевальной парой.
Они серьезно настроены, их цель – выступить на чемпионате Японии уже в этом сезоне», – сказал Агенауэр.
Она обыгрывала Загитову, боролась с Щербаковой, прыгала квады. А теперь – идет в танцы
