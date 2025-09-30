Крылова о ритм-танце Пасечник и Чиризано: «Три минуты кататься в таком темпе, при этом не выпасть из программы и донести характер музыки довольно непросто»

Анжелика Крылова рассказала о ритм-танце Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.

На контрольных прокатах сборной России дуэт представил ритм-танец под треки C+C Music Factory – Gonna Make You Sweat, Do You Wanna Get Fanky, Sweat Cheyne Christian Tribal Mix.

«Эта музыка у нас лежала уже очень давно. Это ремикс из трех композиций, миксовала я с помощью нашего звукорежиссера. Песни все популярные, я только расставила их в соответствие с рисунком программы.

Я много всего слушаю, но тут мне понравилось, что все очень динамично, при этом и лаконично тоже. Музыка классная, энергичная и очень подходит ребятам.

В принципе, мы думали об этой композиции еще два года назад, когда ребята только начинали кататься вместе. Но там песня 1990-го, а в их первом сезоне нужна была музыка 1980-х. Так что когда в этом году объявили тему ритм-танца, я сразу решила, что берем!

Процесс постановки программы всегда очень творческий. Нужно вплести обязательные элементы в рисунок музыки и дополнить своими фишками. Тут сложно выделить что-то одно, потому что мы занимаемся этим каждый день. Но для этого танца, помимо льда, ребята много работали и на полу. С этого года с нами сотрудничает Эндрю Харт – очень опытный хореограф, участник объединения Dance On.

Помимо стандартной хореографии – раз в неделю в группе, они вместе с Лизой и Дарио придумали растанцовку и для их танца. А мы уже вплели ее в номер.

Насчет костюмов – я как-то сразу подумала, что Лиза должна быть в комбинезоне. Он хорошо подходит к ее фигуре, да и на тренировках она катается в лосинах– так что такой вариант даже удобней и привычней, чем платье.

Мне еще понравилось, как в программе выглядит Дарио. Куртка с разноцветными рукавами вышла очень стильной.

Главная сложность этого танца – держать ритм. Три минуты кататься в таком темпе, при этом не выпасть из программы и донести характер музыки довольно непросто. Пожалуй, даже сложнее, чем в произвольном танце.

Пока только сентябрь, кое-какие чисто технические ошибки есть. Мы после проката говорили с судьями, они тоже кое-что указали. Все примем к сведению, мы же хотим получать максимальные уровни. Но судьям танец тоже понравился.

Почему я так радовалась после проката? Главное, что Лиза с Дарио вложились эмоционально. Я за это переживала, а они держали внимание публики от первой до последней минуты. Мне очень понравилось, как они передали образы. Это самое главное, а нюансы мы подчистим, ничего страшного», – сказала тренер дуэта Крылова.

