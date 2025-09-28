«Вращения недоработал. За это буду ругаться». Загитова записала влог о мужских контрольных прокатах
Алина Загитова записала влог о мужских контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
Видео опубликовал Первый канал. Накануне фигуристы представили короткие программы.
«Вращения недоработал. За это буду ругаться», – сказала олимпийская чемпионка Загитова, комментируя прокат Владислава Дикиджи.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости