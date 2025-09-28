Ирина Роднина: «Считаю ли себя лучшей фигуристкой в истории России? Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много»

Ирина Роднина ответила, считает ли себя лучшей фигуристкой в истории России.

– Считаете ли вы себя лучшей фигуристкой в истории российского фигурного катания?

– Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много. Лучше, когда об этом говорят специалисты, а у нас их тоже достаточно много.

Есть еще люди, которые работали и выступали в то время, все-таки 45 лет – большой период, и многие уходят из жизни. А о себе только биографию могу написать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Роднина .