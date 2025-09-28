  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Считаю ли себя лучшей фигуристкой в истории России? Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много»
8

Ирина Роднина: «Считаю ли себя лучшей фигуристкой в истории России? Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много»

Ирина Роднина ответила, считает ли себя лучшей фигуристкой в истории России.

– Считаете ли вы себя лучшей фигуристкой в истории российского фигурного катания?

– Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много. Лучше, когда об этом говорят специалисты, а у нас их тоже достаточно много.

Есть еще люди, которые работали и выступали в то время, все-таки 45 лет – большой период, и многие уходят из жизни. А о себе только биографию могу написать, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Медведева мне нравится. Приятно следить не только за ее спортивными результатами, но и за тем, что она делает в жизни»
5125 сентября, 19:47
«Мы не коллеги, но такая оценка всегда приятна». Роднина о том, что Медведева назвала ее лучшей фигуристкой в истории страны
4725 сентября, 14:54
Роднина о сменивших гражданство спортсменах: «Я застала время, когда везде была одна тема: как бы свалить из этой страны. Теперь эти же кричат о предателях»
10925 сентября, 06:27
Главные новости
Бойкова и Козловский отказались общаться с медиа до чемпионата России («СЭ»)
27 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев покажут произвольные программы
38сегодня, 08:25
Костомаров и Домнина примут участие в забеге в Международный день глухих
сегодня, 06:57
Дикиджи о четверном акселе: «Пока его не прыгаю. В приоритете – накатать программу, чтобы я не доживал ее, а доезжал»
11сегодня, 06:38
У Кагановской и Некрасова – Эцио Боссо, у Шевченко и Ежлова – «Анна Каренина»: вся музыка к произвольным танцам у дуэтов
6сегодня, 06:36
Владислав Дикиджи: «Смотрел прокаты Гуменника в Пекине. Очень рад за Петю. Он большущий молодец»
34сегодня, 06:35
У Бойковой и Козловского – «Лунная соната», у Мишиной и Галлямова – Элвис Пресли: вся музыка к произвольным программам у пар
10сегодня, 06:24
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
55сегодня, 06:19
У Двоеглазовой – ABBA, у Горбачевой – «Нотр-Дам де Пари»: вся музыка к произвольным программам у женщин
20сегодня, 06:18
У Кондратюка – «Список Шиндлера», у Лутфуллина – «Крестный отец»: вся музыка к произвольным программам у мужчин
116сегодня, 06:12
Ко всем новостям
Последние новости
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
сегодня, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
1вчера, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
вчера, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
1вчера, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
726 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
326 сентября, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
525 сентября, 13:40