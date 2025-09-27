  • Спортс
  • Мухортова и Евгеньев о переходе в академию Навки: «Каток прекрасный. Кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Тутберидзе»
16

Мухортова и Евгеньев поделились впечатлениями от тренировок на новом катке.

В июне этого года пара покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и начала тренироваться на катке Татьяны Навки под руководством Алексея Тихонова

«Впечатления классные, тренируемся на новом катке, добавилась Мария Петрова в тренерский штаб. Кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Этери Георгиевну. 

Оба катка прекрасные, нам нужен для тренировок, на самом деле лед, раздевалка и туалет, поэтому, поэтому везде катаемся с удовольствием», – сказал Дмитрий Евгеньев.

«Ездить до катка близко, у меня появилась машина, и ездить на тренировку – одно наслаждение, я меньше устаю», – добавила Анастасия Мухортова

Команда Навки крепнет: миграция от Тутберидзе, а Кацалапов уже тренер

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАнастасия Мухортова
пары
logoсборная России
Мария Петрова
Алексей Тихонов
logoЭтери Тутберидзе
logoДмитрий Евгеньев
