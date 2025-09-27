Мухортова и Евгеньев о переходе в академию Навки: «Каток прекрасный. Кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Тутберидзе»
Мухортова и Евгеньев поделились впечатлениями от тренировок на новом катке.
В июне этого года пара покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и начала тренироваться на катке Татьяны Навки под руководством Алексея Тихонова.
«Впечатления классные, тренируемся на новом катке, добавилась Мария Петрова в тренерский штаб. Кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Этери Георгиевну.
Оба катка прекрасные, нам нужен для тренировок, на самом деле лед, раздевалка и туалет, поэтому, поэтому везде катаемся с удовольствием», – сказал Дмитрий Евгеньев.
«Ездить до катка близко, у меня появилась машина, и ездить на тренировку – одно наслаждение, я меньше устаю», – добавила Анастасия Мухортова.
Команда Навки крепнет: миграция от Тутберидзе, а Кацалапов уже тренер
