Мухортова и Евгеньев о переходе в академию Навки: «Каток прекрасный. Кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Тутберидзе»

Мухортова и Евгеньев поделились впечатлениями от тренировок на новом катке.

В июне этого года пара покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и начала тренироваться на катке Татьяны Навки под руководством Алексея Тихонова .

«Впечатления классные, тренируемся на новом катке, добавилась Мария Петрова в тренерский штаб. Кардинально ничего не изменилось, стали меньше видеть Этери Георгиевну.

Оба катка прекрасные, нам нужен для тренировок, на самом деле лед, раздевалка и туалет, поэтому, поэтому везде катаемся с удовольствием», – сказал Дмитрий Евгеньев .

«Ездить до катка близко, у меня появилась машина, и ездить на тренировку – одно наслаждение, я меньше устаю», – добавила Анастасия Мухортова .

