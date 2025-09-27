Александра Бойкова: «У нас теперь новый главный тренер – Станислав Морозов. Мы очень рады, что провели подготовку к сезону с ним»

Станислав Морозов стал тренером Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Об этом фигуристка рассказала в эфире Первого канала во время контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге.

«Во время подготовки к сезону нас была небольшая трудность, но мы о ней умолчим.

У нас теперь новый главный тренер – Станислав Морозов. Мы очень рады, что провели подготовку к сезону с ним», – сказала Бойкова.