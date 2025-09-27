Николай Угожаев: «Премьера удалась, все сделал, доволен прокатом. Завтра покажу очень красивую программу и красивый костюм»

Николай Угожаев доволен прокатом короткой программы на контрольных прокатах.

Фигурист представил программу под песню Au Sommet De Ma Tour от Lonepsi. Он исполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной лутц и тройной аксель.

«Премьера удалась, все сделал, доволен прокатом. Хорошее начало сезона. Идея программы – хореограф Николай Морошкин и весь тренерский штаб, музыку подобрали почти сразу, ставили уже в апреле. Завтра покажу очень красивую программу и очень красивый костюм», – сказал Угожаев .

