Глейхенгауз о травме в юношестве: «Годам к 18 понял, что нога не позволяет тренироваться в полную силу. Это был психологически тяжелый период»

Даниил Глейхенгауз рассказал, как в 18 лет из-за травмы перешел в танцы на льду.

«Это очень такой сложный для спортсмена момент, потому что чаще всего это сопряжено с какими-то неудачами на соревнованиях или с травмами. И у меня до 15 лет все как-то плюс-минус ровно шло и наверх, я был в юниорской сборной России, отобрался на чемпионат мира.

Я туда поехал и на соревнованиях получил травму. Соответственно, через боль, на обезболивающих откатался. Понятное дело, что это был не лучший результат. Когда я вернулся, меня посмотрели врачи и назначили операцию. После было долгое восстановление, где-то около полугода для того, чтобы выйти снова на тот же уровень. Я и на костылях ходил долго.

Это было тяжело, но руки не опускались. Прошел долгий путь реабилитации, и буквально через пару месяцев у меня опять же заболела нога в этом же месте. Вот это был первый звоночек и удар.

В тот момент хватило и поддержки родителей, и своих каких-то внутренних сил, еще несколько раз проходил реабилитацию, переставал кататься, на какое-то время снижал нагрузки. Мне кажется, я где-то года два так промучился. И вот уже к 18 годам понял, что нога мне так и не позволяет тренироваться в полную силу.

Я за это время отстал по уровню от своих же соперников, потому что не работал столько, сколько требуется. Я еще посоревновался, но начал занимать не призовые места.

Это был самый тяжелый психологически период, потому что теряешь уверенность в том, что ты какой-то особенный, сильный, перспективный. Тебе кажется, что теперь ты стал чем-то просто средним, выходишь на соревнования, понимая, что все равно не выиграешь, ты просто участник.

Речь шла о том, что надо заканчивать, но заканчивать я не хотел, потому что очень любил фигурное катание. И единственный вариант, который был – это перейти в танцы на льду.

Там не надо прыгать, соответственно, нога так не беспокоила. Но танцы не проще одиночного. Ты вроде был неплохим спортсменом, состоял в сборной, а теперь ты абсолютно никто и ничто, надо начинать все с нуля.

Я думал, что сейчас чуть-чуть покажу себя, покатаюсь, мне дадут девочку, начнем кататься вместе, и быстро все наберу. У меня могли не получаться прыжки, но катался я всегда очень артистично и хорошо делал дорожки.

А тут говорят, что на самом деле я ничего не знаю о том, как правильно кататься, и ничего не умею. Меня на полгода просто отправили заниматься самыми базовыми вещами в фигурном катании одного, без партнерши.

Я не могу назвать тот период счастливым в своей жизни, меня поддерживали только родители. Многие профессионалы говорили о том, что уже слишком поздно переходить», – рассказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе в интервью для проекта «вМесте».