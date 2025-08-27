Жулин о Хаврониной и Нарижном: «В силу того, что у Девида была операция на колено, подготовку пока не форсируем, но все идет по плану»

Александр Жулин рассказал о подготовке Хаврониной и Нарижного к сезону.

В конце прошлого сезона Нарижный перенес операцию на колене.

– Подготовка к сезону проходит нормально. В силу того, что у Девида была операция на колено, мы пока не форсируем, но все идет по плану.

– Ставили ли новые программы после перехода?

– Да, ставили новые, – сказал Жулин.