Жулин о Хаврониной и Нарижном: «В силу того, что у Девида была операция на колено, подготовку пока не форсируем, но все идет по плану»
Александр Жулин рассказал о подготовке Хаврониной и Нарижного к сезону.
В конце прошлого сезона Нарижный перенес операцию на колене.
– Подготовка к сезону проходит нормально. В силу того, что у Девида была операция на колено, мы пока не форсируем, но все идет по плану.
– Ставили ли новые программы после перехода?
– Да, ставили новые, – сказал Жулин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
