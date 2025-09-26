8

Алина Загитова: «Однажды я поехала на соревнования с переломом руки. Там я неудачно приземлилась и сломала ногу»

Алина Загитова рассказала, что однажды сломала ногу, выступая с переломом руки.

«У меня были падения и неоднократные сотрясения мозга. Когда мы падаем, мы обычно падаем на руку, и каждый раз это очень травмоопасно. В итоге получилось так, что я ее просто сломала.

Но с переломом руки можно выступать, и я поехала на соревнования, где неудачно приземлилась и сломала ногу. Уехала я с тех соревнований вот в такой позиции. Был долгий перерыв и сложное восстановление, но в молодом возрасте оно проходит побыстрее», – сказала Загитова, выступая на марафоне «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде.

«Были моменты, когда падала мотивация. Но любовь к спорту, к моему делу не отпускала меня, и я возвращалась на тренировки, к делу, которым я живу», – отметила олимпийская чемпионка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
