  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
0

Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»

Роман Савосин заявил, что недоволен своим прокатом на турнире памяти Гринькова.

Фигурист занял второе место с 235,45 баллами за две программы. В произвольной у него произошла заминка с музыкой – фигуристу включили песни Адриано Челентано, под которые он выступал в прошлом году.

– В целом как оцените прокат произвольной программы?

– Плохо. Сегодня недоволен прокатом, потому что готов был лучше проехать, это однозначно. Но в любом случае ничего страшного, есть над чем работать. Как минимум буду теперь внимательно следить, когда отправляю музыку.

– А за весь старт какую оценку можете поставить?

– Я неплохо оцениваю этот старт в любом случае. Короткая была неплохая, да, допустил помарку, однако это все рабочие моменты для начала сезона, нормальные, допустимые. И, в общем-то, сегодня где-то и физики не хватило, и понятно, что и ситуация такая сложилась нестандартная.

Я думаю, что у меня есть время подготовиться дальше к следующим стартам. Все это рабочие моменты, которые нарабатываются. В целом расцениваю форму как хорошую на данный момент, на данном этапе в любом случае, – сказал Савосин.

– Какие у вас эмоции от завоеванной медали?

– Никаких, честно говоря. Здесь в общем-то не было задачи медали завоевывать, даже, в общем-то, и баллы набирать. Здесь задача была прокататься, посмотреть, какие есть недочеты с вращениями и так далее.

– А тренеры вам что сказали после выступления?

– Честно говоря, на этот вопрос всегда тяжело найти ответ, потому что в этот момент особо не слышишь, что тебе говорит тренер и не запоминаешь. Но ничего особенного не сказали.

Не поняли, почему я сорвал тулуп второй. Не знаю, как он выглядел со стороны. Наверное, да, можно было выезжать. То, что помню, что сказал тренер, остальное ничего не помню, – приводит слова фигуриста «Чемпионат.com».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Роман Савосин
мужское катание
турнир памяти Гринькова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Nebelhorn Trophy. Чиба, Йошида, Гленн, Левито, Чжи А Син выйдут на лед с короткими программами
29сегодня, 18:15Live
Эмбер Гленн: «Тройной аксель – по-прежнему один из моих самых надежных прыжков. Но два акселя в произвольной сделать было бы сложно»
140 минут назад
Минерва Фабьен Хазе: «Костюмы на сезон нам помогла оплатить Катарина Витт. У нас не хватало денег на новые – федерация это не оплачивает»
946 минут назад
Дзепка о допуске к международным стартам: «Будем ждать и надеяться. Радует, что есть какие-то сдвиги в этой ситуации»
52 минуты назад
София Дзепка: «Мне очень нравилось катание Медведевой, ее артистизм, то, как она вкладывает душу в прокат. Однако я не пытаюсь ее копировать»
456 минут назад
Анна Ляшенко: «Надо доучивать элементы ультра-си, усложняться. Работаю над тройным акселем и четверным риттбергером»
1сегодня, 18:24
Nebelhorn Trophy. Миура и Кихара выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и
35сегодня, 17:26
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со победил, Круглов – 2-й, Фаррингтон – 3-й, Блэкуэлл – 4-й
5сегодня, 17:15
Алиев сыграет роль принца в шоу Плющенко «Белоснежка», в котором главную роль исполнит Щербакова
108сегодня, 16:45Фото
Степанова и Букин исчезли из списка участников контрольных прокатов сборной России
15сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
4сегодня, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
3сегодня, 13:40
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман лидируют после ритм-танца, Бьянки и Базиль – 2-е
1сегодня, 13:25
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3сегодня, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49