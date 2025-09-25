Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»

Роман Савосин заявил, что недоволен своим прокатом на турнире памяти Гринькова.

Фигурист занял второе место с 235,45 баллами за две программы. В произвольной у него произошла заминка с музыкой – фигуристу включили песни Адриано Челентано, под которые он выступал в прошлом году.

– В целом как оцените прокат произвольной программы?

– Плохо. Сегодня недоволен прокатом, потому что готов был лучше проехать, это однозначно. Но в любом случае ничего страшного, есть над чем работать. Как минимум буду теперь внимательно следить, когда отправляю музыку.

– А за весь старт какую оценку можете поставить?

– Я неплохо оцениваю этот старт в любом случае. Короткая была неплохая, да, допустил помарку, однако это все рабочие моменты для начала сезона, нормальные, допустимые. И, в общем-то, сегодня где-то и физики не хватило, и понятно, что и ситуация такая сложилась нестандартная.

Я думаю, что у меня есть время подготовиться дальше к следующим стартам. Все это рабочие моменты, которые нарабатываются. В целом расцениваю форму как хорошую на данный момент, на данном этапе в любом случае, – сказал Савосин.

– Какие у вас эмоции от завоеванной медали?

– Никаких, честно говоря. Здесь в общем-то не было задачи медали завоевывать, даже, в общем-то, и баллы набирать. Здесь задача была прокататься, посмотреть, какие есть недочеты с вращениями и так далее.

– А тренеры вам что сказали после выступления?

– Честно говоря, на этот вопрос всегда тяжело найти ответ, потому что в этот момент особо не слышишь, что тебе говорит тренер и не запоминаешь. Но ничего особенного не сказали.

Не поняли, почему я сорвал тулуп второй. Не знаю, как он выглядел со стороны. Наверное, да, можно было выезжать. То, что помню, что сказал тренер, остальное ничего не помню, – приводит слова фигуриста «Чемпионат.com».