Ритм-танец Шевченко и Ежлова поставлен на хиты Губина и «Иванушек International»

Шевченко и Ежлов в ритм-танце выступят под Губина и «Иванушек International».

Об этом рассказала Софья Шевченко.

«Мы с Андреем сразу сказали, что хотели бы кататься под русскую музыку, такие мысли были еще в том сезоне. Елена Станиславовна (Масленникова) и Илья Изяславич (Авербух) нас поддержали. Вместе мы решили экспериментировать.

Долго слушали разные треки. Нам было важно, чтобы «цепляло», чтобы, смотря на нас, люди тоже хотели танцевать. Зажигательных композиций в те года было действительно много, но, конечно, выбор осложнялся техническими требованиями, заданными правилами.

Мне кажется, получилась программа для зрителей всех поколений: кто‑то вспомнит студенческие годы дискотек, кому‑то просто будет весело. У нас на тренировках все подпевают. Когда слушаешь русские хиты, сложно устоять на месте.

Образы очень жизненные, с простыми человеческими эмоциями… Внутри программы спорим, шутим, смеемся, смущаемся, влюбляемся. Происходит все это под известные всем мелодии и слова из песен 90‑х.

Хотим, чтобы у зрителей поднялось настроение после нашего выхода на лед! Если захочется танцевать и петь, не сдерживайтесь ни в коем случае!» — сказала Шевченко.