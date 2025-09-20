  • Спортс
  • Шведский фигурист Майоров: «Не сильно задумываюсь, какой у меня менталитет. Честно – не знаю, но думаю, немного больше русского»
1

Шведский фигурист Николай Майоров высказался о своем русском менталитете.

Майоров выступает в танцах на льду вместе с Миллой Рууд Рейтан. На олимпийском отборочном турнире они идут третьими после ритм-танца.

– У нас считается, что в России тренерский стиль жесткий, а в Европе нельзя тронуть человека, обидеть. Есть такое, нет ли тут перебора?

– Ну, есть такая разница, согласен. В Европе сейчас надо, чтобы все проходило поспокойнее. Я не могу сказать за других спортсменов, но насколько знаю, элита, лучшие фигуристы тренируются так, что они знают, ради чего работают, и особо не жалуются.

Бывают случаи, когда кто-то не выдерживает, бывает, что тренер строг, но везде по-разному. Я не могу сказать, что с нами очень жестко поступают, но с нами по-честному. Ростислав Синицын очень честный человек и Наталья Карамышева тоже. Они не будут говорить, что мы все хорошо сделали, если сделали плохо. Мне это очень нравится, что тренеры и поддерживают, и одновременно с тобой искренни. И ты знаешь, над чем надо работать. А не так: ах, какой ты классный, какой молодец, сделал моухок!

И от такого подхода есть результат на соревнованиях. Если хочешь добиться цели, поехать на Европу, мир, хорошо там выступить – а мы хотим, – то надо работать. Ничего в жизни не придет само. Мы смелые, у нас такой менталитет, что мы знаем, почему мы работаем и что нужно сильно попотеть, чтобы дотянуть до целей.

– А у тебя какой менталитет? Шведский? Русский?

– Честно – не знаю, но думаю, немного больше русского, у меня все-таки родители из Питера, папа всю жизнь тренировал. Конечно, у нас там чуть по-другому, как говорится, европейские стандарты. Но я не сильно задумываюсь, какой же у меня менталитет, – сказал Майоров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная Швеции
Николай Майоров
Ростислав Синицын
танцы на льду
