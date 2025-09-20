Белорусская фигуристка Виктория Сафонова отобралась на Олимпийские игры-2026

Белоруска Виктория Сафонова отобралась на Олимпиаду-2026 в Италии.

Фигуристка представила произвольную программу на квалификационных соревнованиях в Пекине. Она получила за прокат 124,20 балла, а по итогам короткой и произвольной – 181,91.

На Олимпийские игры проходят участницы отборочных соревнований, занявшие первые пять мест. Сафонова уже входит в их число, поскольку до конца женского турнира осталось выступить трем фигуристкам.

Белорусская спортсменка выступала на Олимпиаде-2022 в Китае, где заняла 13-е место.