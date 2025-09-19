Катарина Гербольдт: «Оценки Петросян, откровенно говоря, невысокие. Не настолько идеальный прокат, как нам хотелось бы, но она боролась»

Гербольдт считает, что Петросян получила недостаточно высокие оценки за короткую.

Российская фигуристка Аделия Петросян сегодня представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026. Она выступила в нейтральном статусе.

За прокат Петросян получила 68,72 балла (37,09 за технику).

– Видно было, что она нервничает, что это далеко не самый простой турнир в ее спортивной карьере. Наверное, не настолько идеальный прокат, как нам всем хотелось бы, но она боролась.

Думаю, что задачу-минимум она точно выполнила. Но еще произвольная программа, поэтому рано делать какое-то заключение. Но я думаю, что даже если она не будет лидером после короткой программы, ее техническая составляющая в произвольной программе может ей это позволить.

– Как вам оценки?

– Ни для кого не секрет, что у спортсменов, которые представляют нашу страну, нет права даже на помарку. Чтобы получать хорошие оценки в данной ситуации, которую мы имеем, нужно кататься безупречно. Поэтому оценки, откровенно говоря, невысокие, – сказала экс-фигуристка, тренер Катарина Гербольдт .