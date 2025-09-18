Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-си

Аделия Петросян без ошибок исполнила произвольную программу на тренировке.

Петросян в нейтральном статусе выступит на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026 в Пекине.

Фигуристка не заходила на элементы ультра-си. Она сделала в прогоне программы каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип.