Бывший тренер Гуменника Ефимова: «У Петра всегда прослеживалась жажда достигаторства. Приходилось его останавливать»

Бывший тренер Петра Гуменника рассказала, каким фигурист был в детстве.

«В семь лет перешел в группу, и, конечно, сразу был лидером по натуре, упертый, достаточно для своего возраста умный и воспитанный. Но у него всегда прослеживалась жажда достигаторства. Он с детства был таким, иногда даже чересчур. Приходилось его останавливать.

И немногословен, вытянуть информацию было немного тяжеловато. Но я считаю, что он обладал лидерскими качествами, присущими, наверное, спортсмену, который далеко пойдет.

Если у него что‑то не получилось, он мог перетренироваться. Приходилось его останавливать, все‑таки нагрузка должна быть дозированной, а он немножко, наоборот, уходил в то, что не мог иногда контролировать свои эмоции, но впоследствии он это выровнял и справился с этой проблемой.

Но и путь у него был непростой, он выиграл четыре раза первенство России «Хрустальный конек» своего возраста, а потом очень долгое время у него были разные сложности, которые он преодолевал. Конечно, это давалось ему нелегко. Я очень рада, что он смог все преодолеть. У него была болезнь Шляттера, которая выбила его на очень долгий тренировочный период времени.

Был такой случай, что ему врач положил гипс на недельки две и сказал, чтобы быстрее нога зажила, надо в нем посидеть дома. Он сам через 4 дня разрезал этот гипс и пришел на тренировку. Вот настолько у него было желание. Вообще он фанатичен. Сам по себе спортсмен любит фигурное катание.

Откуда у него это? Наверное, это не вложить. Что‑то все‑таки подсказывало в детстве, что он сможет справиться. Но потом, конечно, был период взросления, он проходил его непросто. Но справился и сейчас едет на Олимпиаду. Мы не теряли надежду. И, наверное, он сам не терял надежду, что справится. Молодец, мы очень рады», – сказала тренер Ольга Ефимова.

– Талант и трудолюбие были. Он всегда достаточно хорошо чувствовал и координировал прыжки, достаточно хорошо всегда вращался, и у него была своеобразная интерпретация программы, видение музыки. Он музыкальный, еще же играет на фортепиано, поэтому, конечно, хорошо слышит музыку.

И все‑таки талант был виден с детства. Мое мнение: он выделялся из всех. У него был музыкальный слух, координация – он из любых положений мог выезжать в детстве. Потом, когда начал расти, это немножко куда‑то делось, пропало. Но впоследствии он как‑то со всеми этими вещами справился.

Я считаю, что талант был виден сразу. Но не даром он выиграл четыре раза первенство России младшего возраста. Никому, наверное, не удавалось выиграть в своем возрасте четыре раза первенство России младшего возраста. Это такое достижение, которое я не знаю, кто превзошел. Не помню, чтобы кто‑то еще это сделал.

– Что бы вы сейчас пожелали Петру?

– Мне бы просто хотелось, чтобы он смог реализовать все задуманное, смог быть уверенным и, наверное, хладнокровным. Не обращал внимание на воздействие и этот прессинг, который, конечно, сейчас будет. Очень большая ответственность наложена на него сейчас, он это понимает. И чтобы не сбиться с пути, наверное, надо быть чуть более хладнокровным, чем нежели когда бы то ни было. Наверное, это основное.

– Сможет ли Петр пройти олимпийскую квалификацию?

– Я думаю, что если он все сделает и реализует задуманное, то, да, конечно. Не то что пройдет, я думаю, что он выиграет квалификацию. Но для этого нужно сделать то, что он может. А сделать в нужный момент то, что он должен, – наверное, сейчас самая основная задача стоит перед ним. Зная его характер, думаю, он сделает все возможное. Приложит максимум усилий для этого, – добавила тренер.