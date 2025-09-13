Александра Трусова: «Когда устаю, я обычно очень громко на кого-то наезжаю»

Александра Трусова призналась, что снимает напряжение криком.

«Много мероприятий и шоу. Сегодня первое, я волнуюсь. С самого утра хожу на адреналине. Первый раз буду выступать. С ноября по январь у нас запланировано много красивых шоу, всех ждем. Постараемся радовать вас!

Откуда силы? Я не знаю. Выгляжу я нормально, но это не значит, что я не устала. Это мой талант. Когда устаю, я обычно очень громко на кого-то наезжаю. Мужу, например, нужно, чтобы его не трогали, побыть в спокойствии. А мне надо покричать. Мой муж очень спокойный, он из Питера. Он мне иногда говорит: «Саш, надо быть спокойной».

В прошлом у меня были планы и мечты. А теперь живу сегодняшним днем, радоваться моментам. У меня хорошая жизнь, стараюсь ловить каждый момент развития ребенка», – сказала серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию.