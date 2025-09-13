  • Спортс
  • Анна Щербакова: «Скоро начинаются контрольные прокаты, этапы Гран‑при – везде буду присутствовать. Пока не знаю всех деталей работы»
3

Щербакова рассказала, что будет присутствовать на этапах Гран-при в новом сезоне.

– Насколько важно образование для профессионального спортсмена?

– Для результата в спорте это необязательно. Но это важно, чтобы дальше было легче найти (работу), чтобы мозг работал по жизни. Карьера может прерваться раньше, чем ты бы этого хотел. Ты можешь остаться в спорте, работать тренером, судьей. Но хорошо, когда есть выбор и можно пойти дальше.

Честно, я об этом, наверное, не думала. Об этом думали мои родители, учеба у них была на первом месте. Но в олимпийский сезон на сборах мне разрешили отменить репетиторов. Фух... (смеется) Важно, чтобы были родители, которые скажут, что это важно. Я только после спорта задумалась о том, как это важно. Я все еще живу ближайшим будущим и ближайшими целями. Я понимаю план на ближайшее время, но долгосрочного планирования нет.

– Может, мы увидим вас в новых амплуа?

– Скоро начинается олимпийский сезон, контрольные прокаты, этапы Гран‑при. Везде буду присутствовать. Пока не знаю всех деталей работы. Начинается подготовка к новогодним шоу.

– Что тебя восхитило в Китае?

– Первая поездка в Китай после Олимпиады – это было что‑то невероятное, мне кажется, я ощущала себя рок‑звездой. Столько людей встречало в аэропорту, ты немного отключаешься от реальности. Будто не с тобой происходит. После выступления, если не ошибаюсь, тысяча игрушек упала на лед.

– В чем разница встреч с болельщиками в Китае или России?

– Сложно сравнивать. В России много выступлений, мы часто видимся, в Китае мы редко выступаем.

– Начинается ли летом подготовка?

– Летом постепенно начинается подготовка к выступлениям. Сейчас начинаю ледовые тренировки, в зале давно начала подготовку, а ледовые начинаются под шоу, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
