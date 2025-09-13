Анна Щербакова о том, кто мог бы сыграть ее в кино: «Можно и самой попробовать»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова хотела бы сыграть себя в кино.
«Кого я вижу в главной роли, если бы обо мне сняли фильм? Вообще, если играть себя, то как будто бы можно и самой попробовать.
Есть ли любимый актер или актриса? Ну, наверное, Эмма Стоун нравится как актриса», – сказала Щербакова.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
