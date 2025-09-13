5

Анна Щербакова: «После Олимпиады мы ночью большой компанией ходили в столовую есть мороженое»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, что ела после победы на Играх.

«Не было ли желания поесть «запрещеночки»? Нет, я бы не сказала, что такого не было. Как раз-таки да, мне кажется, такие сложные отношения с питанием были. И во время спортивной карьеры, и в последний год. И вот, наверное, год-два после.

До сих пор все еще постоянно в поисках какого-то идеального баланса, чтобы что-то вкусненькое урвать и при этом все равно как-то держать себя в руках, чтобы продолжать выступать и находиться в хорошей форме. Конечно, да, ограничения были серьезные, особенно в последний год, когда уже какое-то взросление началось.

После какого-то очень хорошего выступления, после Олимпиады, по-моему, у нас была круглосуточная столовая, и мы ночью большой компанией ходили в столовую есть мороженое», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
Анна Щербакова
женское катание
сборная России
Олимпиада-2022
