  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Плющенко о совете Дегтярева спортсменам читать книги: «Хотят читать – пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах – у каждого свое. Нельзя делать рамки»
13

Плющенко о совете Дегтярева спортсменам читать книги: «Хотят читать – пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах – у каждого свое. Нельзя делать рамки»

Евгений Плющенко не считает, что спортсменов надо заставлять читать.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что необходимо повышать уровень образования спортсменов посредством чтения книг.

«Что читать – на усмотрение спортсменов. Хотят они читать – пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах или, например, заниматься по 8 часов на футбольном поле – у каждого свое.

Каждый индивидуален. Нельзя делать какие-то рамки», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoМихаил Дегтярев
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев встретился с генсеком РФС Митрофановым: «Нужны новые стимулы, чтобы наши молодые звезды имели больше перспектив. Выверенный лимит на легионеров – основной инструмент»
22вчера, 15:59
Дегтярев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Решение политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль сыграла украинская провокация»
39вчера, 15:28
«С лимитом согласен: не больше 5 иностранцев на поле. Я не разбираюсь, что такое потолок зарплат – если у клуба есть возможность платить игрокам, почему нет?» Терехин об инициативах Минспорта
8вчера, 15:26
Главные новости
Анна Щербакова: «Работа в кадре – это новый опыт. Стараюсь пересматривать свои эфиры, исключать ошибки»
350 минут назад
Анна Щербакова: «Сложные отношения с питанием были. Но тренеры не заглядывали в тарелки, это ответственность каждого спортсмена»
954 минуты назад
Боброва об олимпийском отборе: «Уверена, команда не упростит программу Петросян ради аккуратного проката. Это правильно»
3сегодня, 09:42
Авербух о смене произвольной Гуменника: «Успех и признанность программы «Онегин» давили бы на любую программу, которую бы мы ни сделали»
45сегодня, 09:09
Гран-при среди юниоров. Наката, Яньхао Ли, Блэкуэлл, Эбихара покажут произвольные программы
сегодня, 07:30Live
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
17сегодня, 07:03
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 07:02
Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Колесников и Сарновский
47сегодня, 07:02
Российским тренерам разрешено присутствовать на отборе к Олимпиаде-2026
22сегодня, 06:54
Первенство Московской области. Рубцова выиграла короткую программу, Зинина – 4-я, Костылева, Трофимова выступят среди юниорок
42сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
сегодня, 07:20
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Лагуж и Каффа, Дюпайяж и Набе, Казакова и Касинский выступят с ритм-танцами
сегодня, 05:40
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
вчера, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
3611 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10