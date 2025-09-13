Плющенко о совете Дегтярева спортсменам читать книги: «Хотят читать – пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах – у каждого свое. Нельзя делать рамки»
Евгений Плющенко не считает, что спортсменов надо заставлять читать.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что необходимо повышать уровень образования спортсменов посредством чтения книг.
«Что читать – на усмотрение спортсменов. Хотят они читать – пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах или, например, заниматься по 8 часов на футбольном поле – у каждого свое.
Каждый индивидуален. Нельзя делать какие-то рамки», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
