Плющенко о совете Дегтярева спортсменам читать книги: «Хотят читать – пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах – у каждого свое. Нельзя делать рамки»

Евгений Плющенко не считает, что спортсменов надо заставлять читать.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил , что необходимо повышать уровень образования спортсменов посредством чтения книг.

«Что читать – на усмотрение спортсменов. Хотят они читать – пусть читают. Хотят сидеть в гаджетах или, например, заниматься по 8 часов на футбольном поле – у каждого свое.

Каждый индивидуален. Нельзя делать какие-то рамки», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.