Член совета ISU Кибалко: «Не могу сказать, чтобы к россиянам кто-то относился с неприязнью. У нас рабочая обстановка, нормальные отношения»

ISU не оказывает никакого давления на представителей России, заявил Кибалко.

Российский экс-конькобежец Александр Кибалко является членом совета Международного союза конькобежцев.

«Не могу сказать такого, чтобы кто-то к нам относился с неприязнью. У нас совершенно рабочая обстановка и вопросов усиления давления на Союз конькобежцев России и Федерацию фигурного катания на коньках России нет.

Идут заседания, которые направлены на развитие всех видов спорта. У всех к нам хорошие, нормальные человеческие отношения, которые в принципе должны быть в спорте», – сказал Кибалко.