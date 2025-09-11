Член совета ISU Кибалко: «Не могу сказать, чтобы к россиянам кто-то относился с неприязнью. У нас рабочая обстановка, нормальные отношения»
ISU не оказывает никакого давления на представителей России, заявил Кибалко.
Российский экс-конькобежец Александр Кибалко является членом совета Международного союза конькобежцев.
«Не могу сказать такого, чтобы кто-то к нам относился с неприязнью. У нас совершенно рабочая обстановка и вопросов усиления давления на Союз конькобежцев России и Федерацию фигурного катания на коньках России нет.
Идут заседания, которые направлены на развитие всех видов спорта. У всех к нам хорошие, нормальные человеческие отношения, которые в принципе должны быть в спорте», – сказал Кибалко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
