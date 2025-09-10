4

Российские и белорусские флаги будут запрещены во время отборочного турнира на Олимпиаду-2026

Флаги России и Беларуси не должны быть подняты во время олимпийского отбора.

Об этом заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Квалификационные соревнования на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В них примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе. 

«Флаги Российской Федерации или Беларуси (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся вспомогательные мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года», – сообщили в международной федерации.

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
сборная Беларуси
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoISU
