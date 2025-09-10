Член совета ISU Кибалко об олимпийском отборе: «Российские флаги во время соревнований могут быть для всех запрещены»

ISU, возможно, запретит проносить флаги РФ на трибуны на олимпийском отборе.

Отборочные соревнования на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В турнире примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе.

«Не знаю, как будет контролировать ситуацию оргкомитет, но российские флаги во время соревнований могут быть для всех запрещены», – сообщил член совета Международного союза конькобежцев (ISU ) Александр Кибалко.

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе