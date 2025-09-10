Видео
Александра Трусова: «На лед я выхожу уже 5-6 раз в неделю. Шоу все ближе, а график моих тренировок все плотнее»

Александра Трусова рассказала о графике своих тренировок после родов.

6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. 13 сентября она выступит в ледовом шоу Евгении Медведевой в Москве.

«Шоу все ближе, а график моих тренировок все плотнее…

На лед я выхожу уже пять-шесть раз в неделю. Продолжаю занятия с реабилитологом и пилатес – эти занятия направлены именно на восстановление после родов.

Тренировки с Рэмом, на них мы готовимся к прыжкам. Ну и хореография – это тоже важно.

Увидимся на шоу)» – написала Трусова под видео в телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
женское катание
logoсборная России
видео
logoАлександра Игнатова (Трусова)
