Александра Трусова: «На лед я выхожу уже 5-6 раз в неделю. Шоу все ближе, а график моих тренировок все плотнее»
Александра Трусова рассказала о графике своих тренировок после родов.
6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил. 13 сентября она выступит в ледовом шоу Евгении Медведевой в Москве.
«Шоу все ближе, а график моих тренировок все плотнее…
На лед я выхожу уже пять-шесть раз в неделю. Продолжаю занятия с реабилитологом и пилатес – эти занятия направлены именно на восстановление после родов.
Тренировки с Рэмом, на них мы готовимся к прыжкам. Ну и хореография – это тоже важно.
Увидимся на шоу)» – написала Трусова под видео в телеграм-канале.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости