Сын Плющенко о победе в Уличном Футболе: «Безумно счастлив! Возможно ли в будущем сыграть в РПЛ? Не буду загадывать»
12-летний Александр Плющенко – фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Команда «Союз чемпионов» с Плющенко в составе стала победителем Winline Уличного Футбола. Это первый трофей для Александра Мостового в качестве главного тренера.
– Твоя команда одержала победу на турнире по уличному футболу. Ты очень бурно радовался.
– Я безумно счастлив! Большое спасибо организаторам, соперникам, было очень интересно. Надо делать побольше такого. Будем участвовать! Это не последняя наша победа! Мы еще выиграем. И не раз! Чемпионы победили!
– Теперь можно в профессиональный футбол.
– Можно, мы хотим!
– Хочешь?
– Да.
– Для тебя возможно в будущем сыграть в РПЛ?
– Посмотрим, посмотрим. Не буду загадывать, – сказал Саша Плющенко.
Рудковская о Саше Плющенко: «Сын четко идет по сценарию Евгения. Как говорит мой друг Киркоров: «Встретимся у кассы в финале»