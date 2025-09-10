21

Сын Плющенко о победе в Уличном Футболе: «Безумно счастлив! Возможно ли в будущем сыграть в РПЛ? Не буду загадывать»

Сын Плющенко заявил, что безумно счастлив победить в турнире по уличному футболу.

12-летний Александр Плющенко – фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 

Команда «Союз чемпионов» с Плющенко в составе стала победителем Winline Уличного Футбола. Это первый трофей для Александра Мостового в качестве главного тренера.

– Твоя команда одержала победу на турнире по уличному футболу. Ты очень бурно радовался.

– Я безумно счастлив! Большое спасибо организаторам, соперникам, было очень интересно. Надо делать побольше такого. Будем участвовать! Это не последняя наша победа! Мы еще выиграем. И не раз! Чемпионы победили!

– Теперь можно в профессиональный футбол.

– Можно, мы хотим!

– Хочешь?

– Да.

– Для тебя возможно в будущем сыграть в РПЛ?

– Посмотрим, посмотрим. Не буду загадывать, – сказал Саша Плющенко.

Рудковская о Саше Плющенко: «Сын четко идет по сценарию Евгения. Как говорит мой друг Киркоров: «Встретимся у кассы в финале»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Плющенко
мужское катание
logoЕвгений Плющенко
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Уличный Футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о словах Плющенко про назначение в сборную: «Все правильно говорит. Кто у нас лучше еще играл? Кого только нет в футболе, почему тогда заслуженные люди не могут быть?»
72вчера, 14:01
«У нас только один царь – Мостовой. Его надо назначать вместо Карпина в сборную России. Он уникальный и как тренер, и как игрок». Плющенко об Александре
1108 сентября, 08:29
Плющенко о том, кто из футболистов мог бы стать фигуристом: «Однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для катания»
566 сентября, 13:30
Главные новости
Российские и белорусские флаги будут запрещены во время отборочного турнира на Олимпиаду-2026
21сегодня, 13:04
Костылева, Трофимова, Зинина, Рубцова, Игнатов, Алексахин, Прокопец и Васькович выступят на первенстве Московской области
12сегодня, 13:52
Гран-при среди юниоров. Шимада, Окада, Гладки, Барахтина, Ежова выступят с короткими программами
16сегодня, 13:08Live
Мама Елены Костылевой: «Полтора года были верны Плющенко. Придется снять пояс верности, будем заниматься на стороне»
78сегодня, 12:53
Тарасова о словах Родченкова про Медведеву: «Мерзавец! Его надо отправить в сумасшедший дом. Неадекватный человек»
19сегодня, 12:43
Родченков о серебре Медведевой на Играх-2018: «Поделом этой Женечке. Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым»
71сегодня, 12:28
Тарасова о Володине: «Он хорошо катается, ему быстро дали гражданство. А нам о своих спортсменах думать надо – и чтобы они выступили на Олимпиаде»
5сегодня, 11:53
Илья Авербух: «Поддерживаю выступления под нейтральным флагом, хотя многие меня за это не одобряют. Надо выступать, говорить о себе»
3сегодня, 10:43
Илья Авербух: «Встреча с Людмилой Пахомовой изменила всю мою дальнейшую жизнь. Она сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы»
1сегодня, 10:35
Журова о Володине, перешедшем в Германию: «Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя»
31сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
сегодня, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
2вчера, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17