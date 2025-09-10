Сын Плющенко о победе в Уличном Футболе: «Безумно счастлив! Возможно ли в будущем сыграть в РПЛ? Не буду загадывать»

Сын Плющенко заявил, что безумно счастлив победить в турнире по уличному футболу.

12-летний Александр Плющенко – фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Команда «Союз чемпионов» с Плющенко в составе стала победителем Winline Уличного Футбола. Это первый трофей для Александра Мостового в качестве главного тренера.

– Твоя команда одержала победу на турнире по уличному футболу. Ты очень бурно радовался.

– Я безумно счастлив! Большое спасибо организаторам, соперникам, было очень интересно. Надо делать побольше такого. Будем участвовать! Это не последняя наша победа! Мы еще выиграем. И не раз! Чемпионы победили!

– Теперь можно в профессиональный футбол.

– Можно, мы хотим!

– Хочешь?

– Да.

– Для тебя возможно в будущем сыграть в РПЛ?

– Посмотрим, посмотрим. Не буду загадывать, – сказал Саша Плющенко.

Рудковская о Саше Плющенко: «Сын четко идет по сценарию Евгения. Как говорит мой друг Киркоров: «Встретимся у кассы в финале»