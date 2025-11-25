8

Алена Леонова: «Туктамышева влюбила в себя миллионы людей. Когда к тебе прикована народная любовь, то это уже успех»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева заработала себе потрясающее имя в спорте. 

«Всегда чему-то приходит конец… Все рано или поздно завершают карьеры. Что касается Туктамышевой, то сейчас это было уже вполне очевидно. Еще были какие-то надежды, когда она брала паузу, но когда Лиза уже стала появляться на публике в качестве тренера, то уже ни у кого не было сомнений, что она больше не готовится к соревнованиям, что у нее немножко поменялась жизнь.

Достигла ли она максимума в своей карьере? Я думаю, что Лиза столько всего достигла, что этот максимум, о котором вы говорите, ей не нужен. Она влюбила в себя миллионы людей, заработала себе такое потрясающее имя. Не просто так ведь у нее прозвище «Императрица фигурного катания» — это круто.

Когда к тебе прикована народная любовь, то это уже успех. Все по-разному завоевывают славу, но Лиза сделала это своим трудом. Да, жаль, что она не выступала на Олимпиаде, но вот так получилось. Там все же была серьезная конкуренция.

Но зато Туктамышева — чемпионка мира, чемпионка Европы! Мне кажется, эти звания тоже о многом говорят. Лиза — очень классная фигуристка. И я желаю ей, чтобы у нее дальше на тренерском поприще все получилось. Думаю, что многие равняются на нее, как и на ее успех в целом.

Она даже в 25-26 лет исполняла тройной аксель — за это огромное уважение. Она так долго радовала всех нас своим катанием, причем с прыжками ультра-си! Далеко не каждый спортсмен на такое способен», — сказала Леонова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
