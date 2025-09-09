Произвольная программа Андрея Мозалева поставлена на тему из «Джеймса Бонда»

Стала известна музыка для произвольной программы Андрея Мозалева.

Российский фигурист будет выступать под саундтрек No Time to Die («Не время умирать») из одноименного фильма серии про Джеймса Бонда.

Отрывок новой программы показала в соцсетях команда Этери Тутберидзе.

В прошлом сезоне Мозалев занял 11-е место на чемпионате России.