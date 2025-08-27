Фото
Валиева прилетела в Пекин, где выступит с показательным номером на фестивале «Сделано в России»

Камила Валиева прилетела в Пекин, где выступит на фестивале «Сделано в России».

С 28 по 30 августа в столице Китая пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России».

Валиева представит показательный номер на торжественном открытии мероприятия 28-го числа, а также проведет автограф-сессию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Камилы Валиевой
Комментарии
