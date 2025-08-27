Валиева прилетела в Пекин, где выступит с показательным номером на фестивале «Сделано в России»
Камила Валиева прилетела в Пекин, где выступит на фестивале «Сделано в России».
С 28 по 30 августа в столице Китая пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России».
Валиева представит показательный номер на торжественном открытии мероприятия 28-го числа, а также проведет автограф-сессию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Камилы Валиевой
